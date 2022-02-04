Путин возглавил список самых упоминаемых персон из-за Олимпиады

Российский президент возглавил список самых упоминаемых персон в русскоязычных соцмедиа из-за Олимпиады в Пекине. Рейтинг был составлен РИА Новости совместно с Brand Analytics. Путин получил более 8 тысяч упоминаний. В список также попали китайский лидер Си Цзиньпин и гонконгский актёр Джеки Чан.

Рейтинг топ-10 построен по числу упоминаний в русскоязычных соцмедиа в контексте Олимпиады на основе выборки за сутки. Для его построения проанализировано более 100 миллионов сообщений, — сообщило РИА Новости.

На втором месте в списке оказался телекомментатор Дмитрий Губерниев, рассказавший о деталях обстановки до старта открытия Олимпиады. Также известно, что российский лидер занял пятое место в рейтинге англоязычных соцмедиа.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин задремал на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине во время прохода по стадиону «Птичье гнездо» украинских спортсменов. На кадрах видно, как, сидя в ложе почётных гостей, Путин ненадолго прикрыл глаза, когда по стадиону проходила сборная Украины. Он посетил церемонию открытия Олимпиады сразу после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпинем.