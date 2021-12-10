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Путин возглавил рейтинг доверия российским политикам

ВЦИОМ: Путину доверяют 63,5% россиян
13:37, 10 декабря 2021
Путин возглавил рейтинг доверия российским политикам
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По данным ВЦИОМ, президенту РФ Владимиру Путину доверяют 63,5% россиян, его работу одобряют 58,8% граждан страны. Следом за ним идут премьер-министр Михаил Мишустин, и главы российских партий – Владимир Жириновский, Сергей Миронов и Геннадий Зюганов, следует из данных опроса. 

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 63,5% респондентов (-0,4п.п. за неделю), Михаилу Мишустину – 46,4% (-2,1п.п. за неделю), Владимиру Жириновскому – 27,2% (-1,7п.п. за неделю), Геннадию Зюганову – 25,4%, (-2,1п.п. за неделю), Сергею Миронову – 25,6% опрошенных (+1,2п.п. за неделю), Алексею Нечаеву 7,4% (+1,3п.п. за неделю), - говорится в сообщении. 

Работу президента на своём посту одобряют 58,8% опрошенных, премьер-министра и правительства - 37,9%.

При этом отмечается, что в спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Владимира Путина составил 26,4%. Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов в ноябре 2021 года, занимают Сергей Шойгу (17,5%) и Сергей Лавров (14,6%).

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