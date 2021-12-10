Путин возглавил рейтинг доверия российским политикам

Пользователи сообщили о сбое в работе приложения Сбербанка. Первые сообщения о возникших проблемах начали поступать в 11:41 по московскому времени. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Наибольшее число жалоб поступило от жителей Москвы и Санкт-Петербурга. В основном пользователи сообщают о нестабильной работе мобильного банкинга. Ещё часть юзеров столкнулась с проблемами при попытке перевести средства, а ещё...