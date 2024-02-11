Путин восхитил британцев, горе матери Сырского, Киркоров ощипан: что дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Всемирное обсуждение интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, возвращение Филиппа Киркорова на телеэкраны после «голой» вечеринки в новом образе без страз и перьев, российская родня нового главкома ВСУ Александра Сырского — эти и другие темы стали главными в СМИ и соцсетях. Подробности и последствия главных событий недели — в обзоре NEWS.ru.

Зачем Путин дал интервью Карлсону, почему это возмутило Запад

Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что нашумевшее во всем мире интервью президента России Владимира Путина, которое он дал американскому журналисту Такеру Карлсону, является хорошей возможностью быть услышанным на Западе. Он отметил, что в западных странах крупнейшие СМИ находятся под контролем англосаксов.

«Нельзя ожидать, что наша точка зрения будет находить поддержку. Главное, чтобы наш президент был услышан. А если он будет услышан, значит, больше людей задумаются о том, прав он или нет. Хотя бы будут думать», — заявил Песков.

Он отметил, что большое число просмотров, которые удалось набрать за первые сутки после публикации интервью в соцсети Twitter (X), вовсе не означают поддержку. При этом Песков напомнил о словах Путина Карлсону во время встречи, что США очень сложно противостоять в пропагандистском плане.

«Потому что англосаксы так или иначе владеют всеми крупнейшими вещателями, всеми крупнейшими газетами <...>. Главное, дать возможность людям ознакомиться с нашим мировоззрением», — заявил он.

Песков оказался прав. 74-летний британский журналист Эндрю Нил раскритиковал американского коллегу Такера Карлсона из-за интервью, которое тот взял у президента России. В своей колонке в Daily Mail политический комментатор обвинил Карлсона в нежелании задавать Путину «неприятные вопросы».

Фото: kremlin.ru Такер Карлсон, Владимир Путин

Путин, по словам британского журналиста, «захватил» интервью и вместо того, чтобы отвечать на вопрос о причинах конфликта на Украине, начал лекцию по истории Восточной Европы.

«[Такер Карлсон] оказался в заложниках. <...> Это, наверное, было пыткой. Те из нас, кто прилежно смотрел этот двухчасовой фестиваль зевоты, стремительно теряли волю к жизни», — утверждает Эндрю Нил.

Журналист поставил под сомнение каждое ключевое высказывание Путина в ходе интервью, не приводя контраргументов. В целом интервью он назвал «слабым» и «скучным», однако способным оказать влияние в США.

«Каким бы ни было это интервью смехотворным и скучным, оно нанесет ущерб Америке. MAGA-республиканцы (сторонники Дональда Трампа. — NEWS.ru) уже начали ограничивать военную помощь Украине. Это подрывает труд президента Зеленского. Поздравляю, Такер», — объявил Эндрю Нил.

После этого британский журналист пришел к выводу о «безумии» Владимира Путина.

«Это интервью раскрыло <...>, что президент Путин испуган, изолирован, безумен, зол и опасен и живет в своем собственном русском мире. <...> [А Такер Карлсон потерял журналистскую хватку] и был выброшен к безумным сторонникам теорий заговоров. А теперь, когда ему слова не дал вставить стареющий президент, он получает почетное звание дурака», — объявил британский журналист.

В комментариях Daily Mail граждане Великобритании и других стран Европы выступили в защиту Путина.

«Вы не можете отрицать, что кое-что из сказанного — правда», — отметил житель Бирмингема.

«Нравится он вам или нет, когда смотришь это интервью, видишь первое интервью с настоящим государственным мужем за долгие годы», — написал житель Лондона.

Жители Великобритании сравнили Путина со своим премьер-министром.

«Я сомневаюсь, что Риши Сунак сможет обсуждать британскую историю хотя бы четыре минуты. Он себе лишь гнездышко стремится обустроить получше», — считает британец Кен.

Британец из города Уокинг отметил: то, о чем рассказывал Путин, должно быть знакомо всем культурным людям.

«Я считаю, президент П. отлично выступил. Конечно, кто смотрит познавательные шоу на YouTube, многое из этого уже знают. А вот те, кто смотрит телевизор, просто говорят [об истории] первое, что им придет в голову», — заявил он.

Ирландец Эд из Дублина объяснил, какое преимущество было у Путина в ходе интервью.

«У России очень долгая история, а у Америки истории нет. Поэтому [Такер] привык жить в собственной параллельной вселенной», — объяснил ирландец.

Фото: kremlin.ru Такер Карлсон, Владимир Путин

Жителей других стран Европы также возмутила попытка обесценить интервью с президентом России.

«Нил, ты не журналист, а пропагандист. Путин показал себя в этом интервью очень умным человеком. Я соглашался с ним практически во всем, и я не из тех жителей западных стран, которые являются его поклонниками. Ты полное ископаемое, Нил. Пора в дом престарелых. У тебя ноль объективности», — написал в комментариях Йохан из Нидерландов.

Жительница Норвегии Франсес Скраннер также поддержала выступление Путина.

«Путин выступил в роли профессионала, очень спокойный и пролил немного света на некоторые очень тревожные вещи, такие как госдолг США в $33 трлн, разрушение нефтедоллара, и я думаю, именно вокруг этого все (конфликт на Украине. — NEWS.ru) завязано», — заявила она.

Когда Киркоров вернется на ТВ, премьера «Маски»

Народный артист России Филипп Киркоров возвращается на телевидение после «отмены». По данным Telegram-канала SHOT, «отмена» Филиппа Киркорова, которая началась в конце прошлого года из-за его участия в «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой, сходит на нет. Так, поп-король остался на месте председателя жюри в новом сезоне шоу «Маска».

Премьера пятого сезона программы состоится 18 февраля на канале НТВ. В кресла жюри вернутся Валерия, Регина Тодоренко, Тимур Родригез и приглашенный гость — в первом выпуске им станет Дима Билан, который победил в четвертом сезоне «Маски» и тоже посещал «голую» вечеринку.

Сообщается, что певец появился перед зрителями в непривычном образе — без страз и перьев.

«На съемках первого выпуска сезона шоу Киркоров не стеснялся шутить про „голую“ вечеринку, одному из участников он сказал, что тот „зашел в ту дверь“, и признался, что прошлый год получился у него неудачным. Чтобы избавиться от такого прошлого, поп-король решил сменить имидж: на съемки он пришел в костюме с галстуком и решительно заявил, что „все стразы в прошлом“», — пишет SHOT.

По мнению продюсера Павла Рудченко, Филиппа Киркорова вернули в жюри программы «Маска», поскольку артист остается № 1 в российском шоу-бизнесе. Он отметил, что с певцом происходили разные истории, однако все всегда возвращалось на круги своя.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

«Ситуация сама собой поутихнет, возникнут другие инфоповоды. Многие артисты покаялись публично. Тем более в отношении Киркорова — он по-прежнему № 1 в российском шоу-бизнесе. Что бы ни произошло, люди будут любить его творчество. Вполне логично, что его вновь зовут председателем жюри в „Маску“. С ним разные истории происходили. Конечно, он привлекал к себе внимание как звезда первой величины», — объяснил Рудченко NEWS.ru.

По информации Telegram-канала Mash, Филипп Киркоров после скандала и «отмены» из-за «голой» вечеринки снизил сумму гонорара за частное выступление на 4,5 млн рублей. Менеджмент артиста вынужден был уменьшить стоимость выступления из-за резкого падения спроса на его концерты.

«Как нам стало известно, работать Бедросович будет в первую очередь на частниках. Причем по такой тактике — вначале заказчику озвучат обычные $150 тысяч оплаты, а потом такие: „Для вас специальное предложение, скинем ценник до сотки“. Заоблачный райдер Филиппа активно сокращают — теперь ему достаточно зеркала в пол, фруктовой корзинки, колы, мясной/сырной/хлебной нарезки, квашеной капусты и низкокалорийного йогурта. Бонусом — в ценник 100 тысяч артист готов включить подтанцовку к своему выступлению. Да и вообще открыт любым предложениям, даже чтобы клиент сам выбрал песни из репертуара.

На такие уступки Киркоров вынужден идти на фоне массовых отмен — они тянутся еще с Нового года. Причем не только на сцене, но и в ТВ-программах и кинематографе», — пишет канал.

Как живет мать Сырского в России

Сотрудники российских спецслужб приходили к живущей во Владимире матери нового главкома ВСУ Александра Сырского Людмиле Сырской еще до его назначения на эту должность, рассказал NEWS.ru сосед родителей украинского военачальника Дмитрий (имя изменено). По информации мужчины, спецслужбы РФ хотели «вызвать» Сырского «через мать».

«Некоторое время назад, еще до назначения Сырского главкомом, к ней (Людмиле Сырской. — NEWS.ru) приходили сотрудники российских спецслужб. Они хотели вызвать его (Александра Сырского. — NEWS.ru) через мать», — сообщил сосед матери главкома ВСУ.

Чем закончилась эта попытка, мужчине неизвестно. Сырских-старших он охарактеризовал как «отличных, очень скромных людей». По словам соседа, их регулярно навещает младший сын Олег, который также проживает во Владимире.

Фото: t.me/s/osirskiy Александр Сырский

Людмила Сырская отказалась разговаривать с журналистами NEWS.ru о назначении сына. Соседи рассказали, что женщина живет со своим супругом, отцом Сырского Станиславом. По их словам, пожилая пара почти не выходит из дома.

Знакомая матери Сырского Софья Бондаренко рассказала, что та тяжело переживает изменения в жизни сына. По ее словам, женщина даже не пришла на последнюю репетицию хора ветеранов труда «Околица», в котором обе они выступают.

«В ужасном состоянии. Она и так переживает. Мы поем в хоре ветеранов труда. Сегодня на репетицию она не пришла, она не смогла прийти. Какое состояние может быть у матери, особенно в таком возрасте, и муж у нее болеет?» — подчеркнула София.

София высказала мнение, что мать не должна отвечать за поступки своего сына, давно уехавшего на Украину.

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