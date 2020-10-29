Путин: во время занятия спортом привык спрашивать, а не отвечать на вопросы

https://static.news.ru/photo/a3047526-1a10-11eb-ac82-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский президент Владимир Путин в ходе дискуссии о защите персональных данных в частной жизни, в ответ на рассказ главы ВТБ Андрея Костина о походе в фитнесс-клуб, где тренажёр запросил у него имя и электронную почту, отметил, что во время своих спортивных занятий «привык сам спрашивать, а не отвечать на вопросы».

Занимаюсь регулярно. Я привык сам спрашивать, а не отвечать на вопросы, — сказал Путин с улыбкой.

Об этом российский лидер рассказал во время инвестфорума «Россия зовёт!» во время обсуждения темы защиты персональных данных в беседе с главой ВТБ Андреем Костиным.

Топ-менеджер заметил, что во время занятий в фитнес клубе он встал на новую беговую дорожку, а тренажёр попросил ввести его имя и фамилию, а также дату рождения и адрес электронной почты.

Меня удивило желание беговой дорожки так близко со мной познакомиться. Пересел на велосипед, который был, видимо, старой модели, не требовал этого; нажал кнопку — поехал, — поделился с президентом Костин.

После глава ВТБ в шутку поинтересовался у Путина, спрашивала ли когда-нибудь беговая дорожка имя лично у него.

Как писал NEWS.ru, власти России не намерены вводить меры по регулированию данных в Интернете по примеру других стран и рассчитывают создать свой собственный механизм, заявил на форуме «Россия зовёт!» президент РФ Владимир Путин.