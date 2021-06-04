https://static.news.ru/photo/46992b8c-c529-11eb-ac02-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин вновь призвал россиян вакцинироваться от коронавируса. Он отметил, что в нашей стране это бесплатно, комфортно и добровольно, пишет РИА Новости.

Кроме того, глава государства также поручил проработать вопрос о платной вакцинации иностранцев в России. Жители других государств смогут въезжать в Россию, чтобы привиться препаратами, разработанными специалистами нашей страны. Отмечается, что в РФ имеется уже четыре вакцины от COVID-19 — «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Мы не только в полном объёме обеспечиваем свои потребности, но и приглашаем иностранных граждан приехать к нам и привиться, — сказал президент.

До этого Путин также сделал себе прививку от коронавируса. Правда, глава государства не уточнил, каким именно препаратом он прививался.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин уже вернулся к офлайн-режиму работы, однако ещё не полностью.