Путин: власти направят 225 млрд рублей на допвыплаты классным руководителям

На дополнительные выплаты учителям за классное руководство из бюджета в ближайшие три года будет выделено 225 млрд рублей, заявил президент России Владимир Путин.
Только на выплаты классным руководителям, а это 800 тысяч человек, или около 75 процентов от общего числа школьных учителей, в ближайшие три года мы направим на поддержку этой армии учителей почти 225 миллиардов рублей, — заявил президент на встрече с лауреатами всероссийского конкурса «Учитель года».
Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о введении доплат за классное руководство в колледжах. Кроме того, глава государства поручил кабмину до 1 сентября следующего года создать единый электронный ресурс для учебников по программам среднего профессионального образования.
В ноябре 2020 года кабмин РФ постановил выплачивать педагогам всех российских школ дополнительные 5 тысяч рублей в месяц за работу классными руководителями.