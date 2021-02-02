Путин: власти направят 225 млрд рублей на допвыплаты классным руководителям

https://static.news.ru/photo/194460e6-6563-11eb-991f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На дополнительные выплаты учителям за классное руководство из бюджета в ближайшие три года будет выделено 225 млрд рублей, заявил президент России Владимир Путин.

Только на выплаты классным руководителям, а это 800 тысяч человек, или около 75 процентов от общего числа школьных учителей, в ближайшие три года мы направим на поддержку этой армии учителей почти 225 миллиардов рублей, — заявил президент на встрече с лауреатами всероссийского конкурса «Учитель года».

Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о введении доплат за классное руководство в колледжах. Кроме того, глава государства поручил кабмину до 1 сентября следующего года создать единый электронный ресурс для учебников по программам среднего профессионального образования.

В ноябре 2020 года кабмин РФ постановил выплачивать педагогам всех российских школ дополнительные 5 тысяч рублей в месяц за работу классными руководителями.