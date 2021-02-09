Путин: важно наращивать усилия по обеспечению стабильности в мире

https://static.news.ru/photo/761fcf62-6b6c-11eb-8c13-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское Министерство иностранных дел должно наращивать усилия по обеспечению стратегической стабильности и безопасности в мире, говорится в поздравлении президента РФ Владимира Путина по случаю Дня дипломатического работника.

Он подчеркнул, что в том числе необходимо защищать базовые принципы международного права и системообразующей роли ООН в мировых делах.

По его словам, приоритетной задачей остаётся углубление евразийской интеграции и её сотрудничество с другими региональными интеграционными проектами. Также, добавил российский лидер, нужно активнее отстаивать права и интересы россиян за рубежом, укреплять позиции русского языка в мировом культурном пространстве.

Убеждён, что вы и впредь будете трудиться с максимальной отдачей, умело отстаивать интересы России, способствовать упрочению её международного авторитета и влияния, созданию благоприятных условий для социально-экономического развития страны, — отметил Путин.

Кроме того, президент оценил большой вклад МИД РФ в укрепление мира на планете и решение ключевых глобальных и региональных проблем.

Глава России добавил, что внешнеполитическая служба страны может гордиться своей богатой историей.

Опираясь на славные традиции, заложенные предшественниками, российские дипломаты и сегодня находятся на переднем крае защиты национальных интересов, вносят значимый вклад в укрепление мира на планете, в решение важнейших глобальных и региональных проблем, - подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Михаил Мишустин поздравил отечественных учёных с Днём российской науки, отметив, что Россия имеет уникальный интеллектуальный потенциал и является мировым лидером во многих областях.