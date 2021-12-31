Путин в «Вечернем Урганте» заговорил на итальянском языке

Президент РФ Владимир Путин поздравил граждан страны с Новым годом на итальянском языке в эфире Первого канала. Праздничный выпуск передачи вышел 1 января в виде музыкального фестиваля «Чао, 2021!».

В ходе всей передачи ведущие и артисты говорили и пели на итальянском языке. В конце выпуска на фоне Колизея выступил Путин, его речь сопроводили субтитрами.

Уважаемые граждане Италии! Дорогие друзья! 2021 год уходит. Он был очень непростым. Но трудности, с которыми мы столкнулись, только сплотили нас. У нас большая прекрасная страна, и если мы захотим что-то сделать, мы это сделаем! Давайте вместе поднимем бокалы. Я поздравляю вас с Новым 2022 годом! — сказал президент.

Ранее стало известно, что 31 декабря Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом, отметив, что в уходящем 2021-м страна столкнулась с колоссальными вызовами, но преодолела их. По его словам, всё удалось «благодаря нашей солидарности». Путин отметил, что в праздник россиян объединяют надежды на «добрые перемены», которые «невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года».