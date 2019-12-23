https://static.news.ru/photo/cd33a654-25a2-11ea-8452-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин пошутил, что улитки могут решить демографическую проблему.

Российский лидер с рабочим визитом приехал в Адыгею, где на выставке представлены различные сельскохозяйственные товары. На одной из точек Путин отметил, что улитки — хороший питательный продукт. В свою очередь фермер из Московской области добавил, что улитки — сильный афродизиак.

Слышали, мужики? Все на улиток! И решим заодно демографическую проблему, — пошутил Путин.

Окружающие начали аплодировать российскому лидеру, передаёт RNS.

Как писал NEWS.ru, Путин шуткой ответил на вопрос модератора Российской энергетической недели о том, будет ли государство вмешиваться в следующие выборы главы государства в США.