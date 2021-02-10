Путин: в РФ возбудят дело, если в образцах Навального найдут «хоть что-то»

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Президент России Владимир Путин пообещал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что в РФ возбудят уголовное дело, если в образцах оппозиционера Алексея Навального найдут «хоть что-то».

Об этом российский лидер заявил 10 февраля на встрече с главными редакторами СМИ.

Путин добавил, что неоднократно предлагал зарубежным партнёрам, в том числе Макрону, помощь российских специалистов в определении яда в образцах Навального.

Также глава государства отметил, что предлагал президенту Франции ещё один вариант по Навальному: принять западных специалистов в России и исследовать привезённые образцы здесь. Макрон отказался, заявив, что РФ «не хочет сотрудничать». Это удивило Путина, так как стало неясно, что означает сотрудничать. После того, как образцы передали в Организацию по запрещению химического оружия, Москва запросила информацию, но тогда уже Германия выступила против.

Что мы получаем в ответ? Ноль, зеро, — констатировал Путин.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Алексею Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок».

Навального задержали 17 января после возвращения из Германии на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево. Официальным поводом стало то, что тот уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции в рамках условного срока. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором оппозиционера арестовали на 30 суток.

23 и 31 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера. Шествия были подавлены силовиками. 2 февраля после суда над ним о замене условного срока на реальный состоялись новые столкновения протестующих с ОМОНом. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с незаконными акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами, писал NEWS.ru.