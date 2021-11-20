Путин: в РФ вакцинировались «Спутником V» более 50 млн человек

Президент РФ Владимир Путин заявил, что прививку от коронавируса «Спутником V» сделали более 50 млн соотечественников. На встрече с замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым он подчеркнул, что в мире эта цифра превышает 100 млн, сообщает ТАСС.

Сейчас уже и в России свыше 50 млн получили эту вакцину, в мире ещё больше: в тех странах, которые её признали и применяют, — свыше 100 млн, где-то под 120 млн [человек] уже [привились российской вакциной], — отметил российский лидер.

Он добавил, что «это большой материал для анализа» эффективности российской вакцины «Спутник V».

Ранее стало известно, что Владимир Путин прошёл ревакцинацию от коронавирусной инфекции российским однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт». Об этом глава государства рассказал на встрече с заместителем директора центра имени Гамалеи Денисом Логуновым.

Это уже третья прививка, о которой отчитывается президент РФ. Полную вакцинацию от COVID-19 Владимир Путин прошёл в июне 2021 года.