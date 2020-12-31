Путин в новогоднем обращении назвал 2020-й трудным годом

https://static.news.ru/photo/42a5f354-4b60-11eb-bb6b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Уходящий 2020 год стал трудным для всех россиян, заявил президент Владимир Путин в ходе своего традиционного новогоднего обращения к гражданам.

Запись с речью главы государства увидели жители Камчатки, где уже наступил Новый год.

Сейчас кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет. Он был трудным для каждого из нас, с тревогами и большими материальными сложностями, с переживаниями, а для кого-то — с горькими утратами близких, любимых людей, — сказал политик.

Он напомнил, что год назад, встречая 2020-й, люди ждали положительных перемен и не могли представить себе предстоящие испытания.

Однако уходящий год был связан и с надеждами на преодоление невзгод, гордостью за профессионалов и осознанием важности искренних и настоящих отношений между людьми.

Этот год мы прошли вместе, с достоинством, как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков. Эти ценности: мужество, отзывчивость и милосердие — в наших сердцах, в нашем характере и поступках, — добавил он.

Путин сказал, что россияне в своей жизни равняются на ветеранов — поколение, победившее «заразу нацизма». Он отметил, что несмотря ни на что, Россия исполнила «священный сыновний долг», отметив 75-летие Победы.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поздравил жителей России с наступающим Новым годом и Рождеством. Как отметил председатель правительства, впереди ожидает время новых дел, интересных проектов и достижений.

Он пожелал россиянам крепкого здоровья, хорошего настроения и всего наилучшего. По словам премьера, Новый год и Рождество — главные и любимые праздники, наполненные встречами с родными и близкими, незабываемыми мгновениями и атмосферой счастья, писал NEWS.ru.