Путин: в мусорной реформе пока сделаны только первые шаги

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на жалобы россиян по поводу раздельного сбора и утилизации мусора. По его словам, реформа в этой сфере только началась.

Первые шаги только мы в этом направлении делаем. У нас пошли первые инвестиции на раздельный сбор, — сказал он.

Путин отметил, что ежегодно в России накапливается 60 млн тонн отходов. Некоторые из них можно уничтожить только путём сжигания.

Глава государства отметил, что намечено строительство пяти заводов по утилизации мусора. Власти планируют расширять ответственность производителей упаковок.

Путин также пообещал, что Москва будет вместе с региональными властями реагировать на проблемы свалок. Он также пригрозил «мусорным операторам» привлечением к ответственности за сваливание в кучу раздельно собранных отходов.

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Ранее гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев заявил, что федеральная схема обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) будет утверждена в 2021 году. Все 85 регионов уже согласовали её. Кроме того, планируется утвердить и территориальные схемы обращения с отходами.