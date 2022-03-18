Путин в «Лужниках» процитировал Библию, говоря о Донбассе

Президент России Владимир Путин в своём выступлении на концерте-митинге в «Лужниках», говоря о ситуации на Донбассе, процитировал Библию. Оценивая действия российских войск на Украине, глава государства заявил, что военные прикрывают друг друга, и добавил, что такого единения в стране не было давно.

Избавить людей от геноцида является главной целью операции на Украине. Мне приходят слова из Священного Писания: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Это универсальная ценность для всех конфессий России и именно для нашего народа, — сказал глава государства.

На митинг-концерт в Москве в честь воссоединения Республики Крым с Россией пришли более 200 тысяч человек, сообщили в ГУМВД РФ. Мероприятие на большой спортивной арене «Лужники» началось в 15:00 мск.

Митинг-концерт проходит по инициативе Общественной палаты России и Федерации независимых профсоюзов. В рамках программы запланированы выступления таких музыкальных групп, как «Любэ» и «Руки Вверх». Также на мероприятии выступят Григорий Лепс, Полина Гагарина, Тимати и другие артисты из России, Украины и ДНР.

Крым стал российским регионом в 2014 году. Тогда на полуострове прошёл референдум, на котором подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за вхождение в состав России. Несмотря на это, Украина по-прежнему считает Крым своей, но «временно оккупированной территорией». В Кремле не раз говорили о том, что вопрос о принадлежности полуострова окончательно закрыт.