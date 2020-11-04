Путин в числе первых услышал звон новых кремлёвских колоколов

https://static.news.ru/photo/2cf96754-1e8b-11eb-bc57-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

4 ноября на Спасской башне Московского Кремля заиграли новые колокола. Одним из первых исполненный на колоколах гимн России услышал президент страны Владимир Путин.

Послушать звон главу государства пригласила министр культуры Ольга Любимова. Путин, в свою очередь, позвал присоединиться молодых людей из «Поискового движения России» и военно-патриотического центра «Вымпел», передаёт ТАСС.

Любимова рассказала, что колокола будут проигрывать мелодии по расписанию, раз в три часа. В 15:00 можно будет услышать «Славься» Михаила Глинки. Гимн России прозвучал с опозданием на 15 минут. Глава Минкульта уточнила, что это «только по случаю праздника», а далее колокола будут звучать по графику.

Любимова рассказала о работах по замене колоколов. Президент узнал, что их отлили в Воронеже и попросил передать «большое спасибо» мастерам.

Проект замены колоколов разработали в 2017 году, инициаторами стали общественный совет военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» и администрация президента. В октябре 2020 года проект вступил в финальную стадию, когда в Москву доставили 12 новых колоколов из Воронежа, а куранты на башне остановили на время работ по установке.

Как передавал NEWS.ru, в День народного единства Путин также принял участие в возложении цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.