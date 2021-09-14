Путин узнал об изменениях для пенсионеров, которые введут в 2022 году

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России в 2022 году пенсии, назначенные по инвалидности, будут приходить автоматически без заявлений. В том же режиме будет назначаться и социальная доплата к пенсии. Об этом сообщает URA.RU.

Если пенсия назначается по инвалидности, начисление будут приходить автоматически без заявлений. То же самое с социальной доплатой к пенсии, если она ниже прожиточного минимума, — пояснила Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства и «Единой Россией».

Вице-премьер также объяснила принцип получения досрочной страховой пенсии. Так, если гражданин, которому осталось до пенсии два года, не может трудоустроиться, то служба занятости может помочь досрочно оформить страховую пенсию до достижения пенсионного возраста.

Ранее отделение ПФР по Москве и Московской области напомнило, что в случае смерти супруга, размер пенсии которого был выше, вдова или вдовец могут претендовать на неё вместо своей. Ведомство перечислило несколько критериев, которым должны соответствовать заявители.