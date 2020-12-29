Путин ужесточил правила работы СМИ на митингах

https://static.news.ru/photo/c578c2dc-4a7c-11eb-a71f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, ужесточающий правила работы СМИ во время публичных акций, запрещающий митинги и пикеты возле зданий экстренных служб и предоставляющий возможность перенести публичные акции из-за угрозы ЧС или терроризма.

Согласно документу, размещённому на официальном интернет-портале правовой информации, журналист не имеет права принимать непосредственное участие в публичном мероприятии, включая ряд действий, которые могут осуществлять организаторы и участники. Также на публичном мероприятии он обязан использовать «знак (признак)» представителя СМИ, вид и описание которого разработает Роскомнадзор по согласованию с МВД, Росгвардией, ФСО и журналистским сообществом.

Кроме того, продлён трёхдневный срок рассмотрения уведомления о проведении публичного мероприятия, если третий день выпадает на нерабочий (праздничный) день. При этом если в случае угрозы ЧС или террористического акта нельзя обеспечить безопасность участников, организатору акции предложат изменить дату и время её проведения.

В нормах закона отмечается, что суд сможет признать митингом несколько одиночных пикетов, которые объединяет общий замысел, а также массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах, призванное выражать или формировать мнения и выдвигать требования.

Как писал NEWS.ru, ранее глава государства подписал закон, обязывающий жителей России с 1 июля 2021 года сообщать Федеральной налоговой службе (ФНС) о крупных переводах через иностранные электронные кошельки.