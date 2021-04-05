Штраф за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов вырастет в 10 раз

https://static.news.ru/photo/031d15da-960d-11eb-b186-96000091f725_660.jpg Фото: Евгения Смолянская

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об изменениях в статью 354 Уголовного кодекса РФ. Эта статья предусматривает ответственность за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов.

Согласно новому документу, опубликованному на портале правовой информации, наказание за указанные преступления ужесточается. Так, первый пункт статьи предполагает уголовную ответственность за отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершённые публично.

В предыдущей редакции закона наказание могло быть назначено в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо в размере зарплаты или иного дохода осуждённого за период до двух лет. Альтернативой могли быть принудительные работы сроком до трёх лет или лишение свободы на аналогичный срок.

Теперь к мерам пресечения в виде принудительных работ и лишения свободы добавляется отказ в праве занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью в указанный период. Наиболее же существенное изменение касается штрафа — в новой редакции он может увеличиться до 3 млн рублей.

Аналогичным образом меняется сумма денежного взыскания за преступление по п. 2 ст. 354, где учитывается наказание за те же деяния, совершённые либо лицом с использованием своего служебного положения, либо группой лиц по предварительному сговору, либо с использованием СМИ или информационно-коммуникационных сетей, либо с искусственным созданием доказательств обвинения. Ранее штраф мог исчисляться от 100 до 500 тысяч рублей, теперь — от 2 до 5 млн. Также осуждённый может быть наказан штрафом в размере зарплаты или иного дохода за период от года до пяти, принудительными работами или лишением свободы до пяти лет с отказом в праве заниматься определённой деятельностью или занимать определённые должности.

Третья часть предусматривает ответственность за распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершённые публично. Наказание является таким же, как и в случае с первым пунктом, сумма штрафа изменилась аналогичным образом. Кроме того, статья решением Владимира Путина дополняется четвёртой частью.

Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершённые группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, — говорится в тексте четвёртой части.

Наказание по этому пункту статьи 354 является идентичным п. 2. Соответственно, штраф также может составить от 2 до 5 млн рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Путин подписал закон о государственной защите отдельных представителей силовых структур. На неё могут претендовать росгвардейцы, участвующие в спецоперациях разведчики и борцы с терроризмом.