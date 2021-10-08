Путин уволил замглавы Россотрудничества

Заместитель руководителя Россотрудничества Юрий Метелев снят с занимаемой должности. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Освободить Метелева Юрия Анатольевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, — говорится в тексте.

Указ вступил в силу с даты подписания — 8 октября.

Метелев работал в качестве замруководителя Россотрудничества с 2018 года. Он награждён рядом государственных и ведомственных наград, в числе которых орден Дружбы и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Причины его увольнения и какой пост он займёт в дальнейшем, пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что Путин уволил пятерых генералов МВД. Трое из них были отстранены от службы за поддержку бывшего руководителя УМВД Камчатского края Михаила Киселёва, которого в августе задержали по делу о превышении должностных полномочий.