Путин утвердил закон, разрешающий удалять общедоступные персональные данные

https://static.news.ru/photo/8669242a-4a8a-11eb-86ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Brunner/imageBROKER.com/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, подразумевающий запрет использования в общем доступе персональной информации без согласия их владельцев и предоставляющий гражданам требовать от оператора удаления таких сведений.

Согласно документу, размещённому на официальном интернет-портале правовой информации, согласие субъекта персональных данных является «исключительным правовым основанием» для обработки информации, которая была сделана общедоступной. Содержание такого согласия должно включать в себя список интернет-ресурсов оператора, где планируется размещать персональные сведения. Его можно предоставить оператору непосредственно или при помощи информационной системы Роскомнадзора. Получения оператором согласия «по умолчанию или бездействию субъекта персональных данных» запрещается.

Кроме того, граждане наделяются правом не разрешать обрабатывать общедоступные данные о нём и заявлять условия такой обработки. Оператор в свою очередь обязан сообщать о действующих условиях и запретах.

Как писал NEWS.ru, ранее российский лидер обратился к правозащитникам с призывом заняться вопросами защиты персональных данных россиян.