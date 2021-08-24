Путин утвердил состав делегации России на 76-й сессии Генассамблеи ООН

Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации, которая будет представлять страну на 76-й сессии Генассамблеи ООН. Подписанное им распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Наряду с ним в её состав войдут ещё девять человек, в числе которых постпред России при ООН Василий Небензя, председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, заместитель Лаврова Сергей Вершинин и ряд сотрудников МИД.

Президент также поручил внешнеполитическому ведомству утвердить состав советников, экспертов и необходимого технического персонала.

76-я сессия Генассамблеи ООН намечена на 14 сентября. Она должна пройти в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что Россия воспрепятствовала включению в принятую на заседании Генассамблеи ООН декларацию по теме ВИЧ, ряда спорных концепций, в том числе о «всеобъемлющем образовании в области сексуальности» и «лишении родителей прав контроля над сексуальным и репродуктивным здоровьем детей». При этом в документ не вошли российские предложения о продвижении здорового образа жизни, поддержке семейных ценностей и неприятии усугубляющих гуманитарную ситуацию односторонних санкций против развивающихся стран.