Путин утвердил порядок обращения лекарств в России в условиях санкций

Президент Владимир Путин подписал закон, который регулирует обращение лекарств и медизделий в России в условиях действия санкций. Он призван свести к минимуму риски влияния ограничений на лекарственное обеспечение населения, а также упростить и ускорить вывод на российских рынок необходимых лекарств. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон разрешает правительству принимать решение об упрощённом порядке допуска на отечественный рынок иностранных лекарств в случае возникновения их дефицита в 2022 году. Это означает, что вновь зарегистрированные лекарства могут продаваться в России в иностранной упаковке с русскоязычной этикеткой.

Производителям медизделий и организациям, которые занимаются их ввозом в страну, запрещается приостанавливать или прекращать свою деятельность в России без уведомления уполномоченного федерального органа исполнительной власти. При этом такое уведомление должно поступить не менее чем за полгода до приостановки производства или прекращения поставок.

В документе также предусмотрено, что в течение 2022-2023 годов кабмин будет вправе устанавливать особенности оказания медпомощи гражданам России, иностранцам и лицам без гражданства, а также особенности реализации программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи.

Ранее коммерческий директор компании «ФармаМед» Михаил Колчевский заявил, что нехватки медикаментов на отечественном рынке не ожидается, однако нынешняя ситуация приведёт к подорожанию как импортных, так и российских лекарств. Оно будет связано с закупкой компонентов для их производства за рубежом.