Путин утвердил ограничения на перевозку табачных изделий

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Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий ограничения на перемещение по территории России табачной продукции для физических лиц.

Согласно документу, граждане могут свободно перевозить не более 200 сигарет, 50 сигар (сигарилл), 250 г табака или же указанных изделий в ассортименте общим весом не более 250 г на человека. Речь идёт о табачной продукции без специальных (акцизных) марок. Новые правила коснутся в том числе и товаров Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Закон опубликован на официальном портале правовой информации. Его инициаторами выступили ряд депутатов Госдумы и сенаторов. По их словам, новые нормы призваны противодействовать неконтролируемому и нелегальному обороту табачных изделий, который представляет угрозу для экономических интересов России.

Ранее NEWS.ru писал, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, в котором содержится запрет на продажу табачных изделий по минимальным ценам. Согласно пояснительным материалам, в настоящее время действует запрет на продажу сигарет и табака со скидками. Однако продавцы могут реализовывать соответствующие товары по цене в размере 75% от максимальной розничной стоимости, что фактически означает скидку в 25%. Также производители табачной продукции могут произвольным образом определять минимальную цену на неё, делая сигареты дешевле.

В проекте предлагается отказаться от зафиксированного показателя минимальной цены. Реализовать табачную продукцию в случае принятия закона можно будет лишь по максимальной розничной стоимости, а продажа по цене в 75% от неё будет расцениваться как незаконная скидка.