Путин утвердил бесплатную вакцинацию в частных клиниках

Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий частным клиникам проводить бесплатную вакцинацию граждан в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Документ опубликован на портале правой информации.

Согласно ему, все медучреждения, независимо от организационно-правовой формы, могут бесплатно делать прививки согласно национальному календарю и календарю профилактических прививок.

В этих целях вакцинами их будут обеспечивать федеральные и региональные органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Порядок этого обеспечения будет устанавливаться правительством России и местными властями.

Закон вступит в силу с 30 сентября, по прошествии 90 дней с момента официальной публикации.

Ранее врач-инфекционист, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов допустил, что круг граждан, подпадающих под обязательную вакцинацию, может быть расширен. В то же время он отметил, что поголовно принудительно прививать всех россиян от коронавируса не будут.