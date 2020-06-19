Путин устроил «разнос» контрольным управлениям из-за ЧП в Норильске

https://static.news.ru/photo/879770ac-b22a-11ea-8b67-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Глава РФ Владимир Путин подверг резкой критике работу контрольных ведомств во время разлива топлива в Норильске. Лидер попросил вице-премьера Викторию Абрамченко внимательно изучить ситуацию. Политик также потребовал избежать подобных ЧП в будущем.

Где они были-то? Вот видели же, что топливо пошло по земле. Почему не было должной, своевременной реакции на происходящие события? Это заставляет задуматься над тем, как на практике организована у нас работа <...> Не для того, чтоб оплеухи раздавать, нет, а для того, чтобы ничего подобного у нас не происходило не только в Арктике, где экосистема нуждается в особом внимании и особой защите, а в целом по стране, — цитирует президента РИА Новости.

Лидер добавил, что опыта ликвидации аварий, подобных инциденту на ТЭЦ-3 в Норильске, в России не было. По его словам масштаб ЧП оказался небывалым для страны. Глава государства призвал поторопиться авторов проекта закона, направленного на предотвращение разливов нефтепродуктов. За обстановкой в регионе экстренные службы следят с помощью спутников.

Утечка дизельного топлива произошла 29 мая. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня. В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ. Оно попало в ручей Безымянный, реки Далдыкан и Амбарная, последняя из которых впадает в озеро Пясино. Руководство «Норникеля» признало ответственность за случившееся, а глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину полностью компенсировать экологический ущерб.

После случившегося было возбуждено четыре уголовных дела, арестованы трое руководителей ТЭЦ и начальник цеха. Разлив был признан чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

Ликвидацией последствий происшествия занимаются более 700 человек и примерно 300 единиц техники, а также авиация МЧС. На воде размещены боновые заграждения, которые способствуют локализации пятен топлива. Топливо собирают с поверхности рек, расположенных поблизости от озёр, притоков, и с прибрежного грунта.

Как передавал NEWS.ru, также 5 июня в городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа был зафиксирован несанкционированный слив нефтепродуктов на производственной территории АО «РСК Ямала» из резервного трансформатора подстанции «Муравленковская». В результате слива более 7 кубометров нефтепродуктов произошло загрязнение почвы на площади более 0,6 га.