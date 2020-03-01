Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий постоянное довольствие солдат-срочников. Военнослужащие, призванные в армию, будут получать две тысячи рублей в месяц.
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Как писал NEWS.ru, с 2012 по 2018 год Министерство обороны проводило эксперимент по выплате этой суммы срочникам. Закон должен сохранить установленный восемь лет назад уровень оклада.
Документ предусматривает индексации суммы с учётом инфляции, надбавки за работу со сведениями, содержащими гостайну (от 200 до 500 рублей), за руководство подразделением (800 рублей) и за выполнение задач, связанных с риском для здоровья в мирное время (не больше тысячи рублей).
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