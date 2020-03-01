https://static.news.ru/photo/83c77c8a-5bd9-11ea-9339-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий постоянное довольствие солдат-срочников. Военнослужащие, призванные в армию, будут получать две тысячи рублей в месяц.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Таким образом, за год обязательной службы солдат сможет накопить 24 тысячи рублей.

Как писал NEWS.ru, с 2012 по 2018 год Министерство обороны проводило эксперимент по выплате этой суммы срочникам. Закон должен сохранить установленный восемь лет назад уровень оклада.

Документ предусматривает индексации суммы с учётом инфляции, надбавки за работу со сведениями, содержащими гостайну (от 200 до 500 рублей), за руководство подразделением (800 рублей) и за выполнение задач, связанных с риском для здоровья в мирное время (не больше тысячи рублей).