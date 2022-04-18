18+

Рубрики

Медиа

Архив

Проект «20 идей». Назван способ более эффективного расследования ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Общество

Путин установил новые выплаты семьям погибших пограничников

Путин утвердил выплаты по 5 млн рублей семьям погибших на границе с Украиной пограничников
15:38, 18 апреля 2022
Путин установил новые выплаты семьям погибших пограничников Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Президент России Владимир Путин утвердил выплаты по 5 млн рублем семьям пограничников, погибших на границе с Украиной, Донецкой и Луганской народными республиками. По мнению главы государства, это необходимо «в целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки военнослужащим». Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Постановляю установить, что в случае гибели (смерти) военнослужащих пограничных органов ФСБ, непосредственно выполнявших задачи по охране государственной границы РФ, <...> ДНР, ЛНР и Украины, <...> членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн рублей в равных долях, — говорится в документе.

Ранее Путин поручил выплатить семьям военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине, пособия и единовременные выплаты в размере 7,4 млн рублей. Также каждая семья получит дополнительную выплату в 5 млн рублей. Кроме того, контрактники, получившие травму и позднее признанные негодными к прохождению военной службы, получат единовременное пособие — 2 млн 969 тыс. рублей.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео