Путин установил новые выплаты семьям погибших пограничников

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Переназначение Эльвиры Набиуллиной на пост главы Центробанка будет поддержано фракцией партии «Единая Россия» в Госдуме, заявил ТАСС первый заместитель руководителя фракции Дмитрий Вяткин. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Госдуме продлить полномочия Набиуллиной ещё на пять лет.

Мы поддержим кандидатуру Эльвиры Сахипзадовны на пост председателя Центробанка, — заявил Вяткин. Отмечается, что голосование состоится 21 апреля. Ранее Bloomberg сообщил, что Путин не дал уйти в отставку Набиуллиной по...