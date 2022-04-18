Путин установил новые выплаты семьям погибших пограничников
Путин утвердил выплаты по 5 млн рублей семьям погибших на границе с Украиной пограничников
Полина Шестак
Полина Шестак
15:38, 18 апреля 2022
Владимир ПутинФото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин утвердил выплаты по 5 млн рублем семьям пограничников, погибших на границе с Украиной, Донецкой и Луганской народными республиками. По мнению главы государства, это необходимо «в целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки военнослужащим». Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Постановляю установить, что в случае гибели (смерти) военнослужащих пограничных органов ФСБ, непосредственно выполнявших задачи по охране государственной границы РФ,<...> ДНР, ЛНР и Украины,<...> членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн рублей в равных долях, — говорится в документе.
Ранее Путин поручил выплатить семьям военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине, пособия и единовременные выплаты в размере 7,4 млн рублей. Также каждая семья получит дополнительную выплату в 5 млн рублей. Кроме того, контрактники, получившие травму и позднее признанные негодными к прохождению военной службы, получат единовременное пособие — 2 млн 969 тыс. рублей.