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Президент Владимир Путин рассказал о новых мерах по борьбе с коронавирусом. Он предложил отложить платежи по потребительским и ипотечным кредитам.

Кредитные каникулы коснутся россиянам, которые потеряли более 30% дохода из-за пандемии COVID-19. Штрафные санкции при этом применяться не будут. Такое заявление он сделал во время своего обращения к гражданам.

Понятно, что при резком сокращении доходов выплачивать долг трудно или просто невозможно, — подчеркнул президент.

Также, как писал NEWS.ru, он объявил следующую неделю (30 марта — 5 апреля) нерабочей. Сотрудникам сохранят заработную плату, рассказал он в своём обращении к гражданам. Работа всех организаций, действующих для обеспечения жизнедеятельности города, будет продолжена.

Президент предложил изменить схему расчёта больничных выплат, чтобы поддержать граждан, которые не могут работать из-за ограничений по коронавирусу.

По словам лидера, существующая система расчёта больничных может оказаться несправедливой в условиях массового карантина: молодые сотрудники могут получать «крайне низкие выплаты по больничному листу».

В мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев. Согласно последним данным, в РФ зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет.