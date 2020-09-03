Путин усомнился в реальном росте безработицы

https://static.news.ru/photo/90522880-edf4-11ea-93f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что благодаря повышению выплат по безработице на биржу труда пришли те, кто уже давно не работал.

Сейчас обратились в службы занятости те люди, которые давно уже на самом деле не работали, просто мы повысили выплаты по безработице, и люди пришли. Но и хорошо, что они пришли, пусть они эти деньги получают, — цитирует ТАСС президента.

Во время беседы с врио главы Чувашии Олегом Николаевым Путин сообщил, что уровень безработицы в этом регионе «ненамного, меньше процентного пункта, но повыше, чем в среднем по России» и статистика поменялась именно за счёт вновь вставших на учёт в службах занятости. Президент успокоил Николаева, что «это во всех субъектах так», однако призвал его обратить внимание на эту сферу.

Путин также выразил удовлетворение основными показателями жизни в Чувашии, его порадовало, что власти региона смогли «трансформировать позитивные тенденции в экономике в социальную инфраструктуру».

У вас количество врачей на 10 тыс. жителей выше, чем в среднем по стране. У вас количество обучающихся в одну смену тоже выше, — сказал президент.

Как писал NEWS.ru, количество официально зарегистрированных безработных в России за период пандемии коронавируса увеличилось с 727 тыс. до 3,6 млн. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков. Он связал это с созданием условий, стимулирующих россиян приходить в центры занятости. По его словам, была кардинально пересмотрена вся процедура постановки на учёт по безработице, внедрены «современные инструменты», позволяющие гражданам дистанционно подавать весь пакет документов. По данным Росстата, в июле уровень безработицы вырос на 0,1 п.п., до 6,3% от общей численности экономически активного населения РФ.