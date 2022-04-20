Путин усомнился в норманнской теории образования Древнерусского государства

Президент России Владимир Путин усомнился в так называемой норманнской теории образования Древнерусского государства. По его словам, которые приводит РИА Новости, призвание Рюрика свидетельствует о существовании прогосударственных структур на славянских территориях. Кроме того, президент предположил, что у Рюрика были в роду славяне и он не случайно стал княжить в Новгороде.

Кто-то же его призвал на служение, он же не сам туда заявился, ничего там не покорял, — сказал Путин на заседании наблюдательного совета президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Норманнская теория отождествляет варягов, которые упоминаются в «Повести временных лет», с норманнами и предполагает, что с приходом норманнов в Восточную Европу они повлияли на местную культуру, основав государство и правящую династию. Противостоящая ей антинорманнская теория отрицает существенность влияния скандинавов на становление Древней Руси и рассматривает варягов как восточных или балтийских славян.

Ранее сообщалось, что на кинофоруме International Drama Summit в Лондоне представят сериал режиссёра Андрея Кравчука «Рюрик». Сообщалось, что в этом сериале режиссёр, известный по фильмам «Адмиралъ» и «Викинг», расскажет о жизни легендарного основателя русского государства.