https://static.news.ru/photo/d48feb22-35fd-11ea-a4ad-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава РФ Владимир Путин поручил кабмину дать оценку целесообразности создания крупных психоневрологических интернатов (ПНИ) и предложить пути совершенствования работы существующих учреждений.

Правительству РФ рассмотреть вопрос о целесообразности строительства крупных психоневрологических интернатов, а также о совершенствовании работы существующих психоневрологических интернатов, — говорится на сайте Кремля.

Накануне Министерство труда утвердило новые нормы в правилах работы психоневрологических интернатов. Они вступят в силу с 1 января и закрепят права и свободы проживающих в них людей.

Правила дополнены примерным положением о доме-интернате, нормами предоставления помощи на дому, также рекомендуется сменить название психоневрологический интернат на организацию социального обслуживания для лиц с психическими расстройствами.

Важно не помещать человека в интернат на всю жизнь, считают разработчики, и не улучшать интернаты, а организовать дома жизнь с поддержкой. Интернат — дорогая форма обслуживания, да и большинство людей хотят оставаться дома.

В самих интернатах жизнь также должна кардинально измениться. Если раньше учреждения работали по дискриминационным правилам, к примеру, проживание в одной палате по шесть человек, то сейчас это должно быть проживание квартирного типа, не более двух-трёх человек. И на этот блок должны быть свои санузел, кухня и гостиная.

Правила не допускают насилия и грубого обращения в отношении проживающих. Не допускается использование лекарственных средств в немедицинских целях, применение физической силы, изоляция. Постояльцы интерната должны вести активный образ жизни, им будет необходимо помогать в получении профессии и трудоустройстве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что двадцать шесть воспитанников Хабаровского психоневрологического интерната заразились норовирусом после того, как поели в столовой учреждения. Специалисты ведомства проверили интернат и выявили нарушения санитарных требований в пищеблоке.