Президент РФ Владимир Путин подписал закон о распространении практики упрощённого въезда в Россию иностранцев по электронным визам на автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска, расположенные в Дальневосточном федеральном округе.
Закон
Закон не распространяется на железнодорожные и морские пункты пропуска. Авторы инициативы объясняли это тем, что на первых отсутствует техническая возможность проверки электронных виз, а вторые не пользуются спросом у иностранцев.
Как писал NEWS.ru, заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль поддержала инициативу московских властей о введении медицинских виз для иностранцев. Депутат отметила, что это помогло бы развитию медицинского туризма в России.
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