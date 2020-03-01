https://static.news.ru/photo/24bd3b0e-5bd8-11ea-b0bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о распространении практики упрощённого въезда в Россию иностранцев по электронным визам на автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска, расположенные в Дальневосточном федеральном округе.

Закон опубликован на интернет-портале правовой информации. Воспользоваться новыми привилегиями смогут иностранные граждане с деловыми, гуманитарными и туристическими визами в электронном виде. Ранее в упрощённом порядке на территорию ДФО можно было въехать через воздушные пропускные пункты.

Закон не распространяется на железнодорожные и морские пункты пропуска. Авторы инициативы объясняли это тем, что на первых отсутствует техническая возможность проверки электронных виз, а вторые не пользуются спросом у иностранцев.

Как писал NEWS.ru, заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль поддержала инициативу московских властей о введении медицинских виз для иностранцев. Депутат отметила, что это помогло бы развитию медицинского туризма в России.