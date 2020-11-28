Путин упрекнул чиновников за снятые на морозе шапки

https://static.news.ru/photo/5ae286a6-323f-11eb-88e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во время совещания с чиновниками из Иркутской области сделал им замечание, призвав надеть шапки на морозе.

Российский лидер участвовал в совещании по видеосвязи, в то время как губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, вице-премьер Виктория Абрамченко, полпред президента в СФО Сергей Меняйло и мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин присоединились к совещанию из иркутского города, пишет РИА Новости.

Они находились на улице, где температура воздуха упала до 20 градусов мороза. При этом все четверо перед выходом на связь с президентом сняли головные уборы.

Наденьте шапки, холодно — уши замёрзнут. Серьёзно, оденьтесь. Ну что вы? Заболеете ещё, не хватало, — сказал госслужащим Путин.

Позже мэр Усолья-Сибирского признался, что стоять на морозе без шапки было холодно, но он был готов потерпеть ради прямой связи с главой государства.

Совещание было посвящено чрезвычайной ситуации в Усолье-Сибирском из-за обанкротившегося в 2010 году завода «Усольехимпром», выпускавшего трихлорэтилен, эпихлоргидрин, металлический натрий, гипохлорит кальция, карбид кальция, перекись водорода и другие химические вещества. Отмечается, что на территории закрытого предприятия хранятся отходы химического производства, а почва и грунтовые воды под промышленным объектом сильно загрязнены химикатами.

Ранее NEWS.ru писал, что работы по реабилитации промышленной площадки в Усолье-Сибирском обойдутся примерно в 48,5 млрд рублей. Такую оценку ситуации дали в «Росатоме».