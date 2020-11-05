Путин указал тульскому губернатору на дефицит врачей в регионе

https://static.news.ru/photo/30996152-1f7b-11eb-9470-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл по видеосвязи рабочую встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.

Стенограмма встречи размещена на сайте Кремля. В ходе общения президент привёл статистические данные, согласно которым в Российской Федерации обеспеченность врачами на 10 тысяч человек составляет в среднем 48,7. Путин обратил внимание своего собеседника на то, что Тульская область с показателем в 38,4 значительно отстаёт от других регионов.

Президент призвал Дюмина заняться вопросом обеспеченности региона медицинскими кадрами. По словам Путина, это проблема, «которую можно поправить в ходе практической работы, и достаточно быстро».

Президент также отметил проблемы стремительного сокращения численности населения и экологии. Вместе с тем Путин похвалил область за успехи в промышленном производстве и сельском хозяйстве.

Как передавал NEWS.ru, Дюмин доложил Путину о создании «виртуального госпиталя» на базе Тульской клинической областной больницы. Медики в режиме онлайн курируют заболевших коронавирусной инфекцией по всему региону.