Путин удивился снимку Баскова среди учеников Детского музыкального театра

https://static.news.ru/photo/83950180-8e03-11eb-a5ec-96000091f725_660.jpg В ходе посещения Детского музыкального театра юного актёра. Владимир Путин с художественным руководителем ДМТЮА Александром Фёдоровым Фото: kremlin.ru

В День работника культуры Владимир Путин посетил новое здание Детского музыкального театра юного зрителя в Москве. Во время экскурсии он обратил внимание, что среди фотографий юных артистов есть снимок певца Николая Баскова.

Басков у вас тоже здесь проходил курс молодого бойца? — удивился Путин.

В ответ худрук и основатель театра Александр Фёдоров рассказал, что Николай Басков был одним из первых учеников. Артист пришёл в театр, когда ему было 10 лет, а ушёл после 16, сообщает НТВ.

Детский музыкальный театр юного актёра (ДМТЮА) был основан в 1988 году. В его постановках участвуют дети до 16 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что певец Николай Басков раскрыл подробности своей интимной жизни, чем просто поразил своих поклонников. Артист накануне был вынужден отвечать на провокационный вопрос о том, участвовал ли он ранее в групповой интимной связи. По словам Баскова, такой опыт у него есть. Он также уточнил, что тогда с ним были сразу две женщины.