Путин учредил новый почётный знак «За успехи в труде»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении новой государственной награды: почётного знака «За успехи в труде». Об этом говорится на сайте Кремля.

Награждение почетным знаком Российской Федерации «За успехи в труде» является формой поощрения коллективов предприятий, организаций и учреждений независимо от формы собственности за высокие достижения в области промышленного и сельскохозяйственного производства, экономики, науки, культуры, искусства, просвещения, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта и за иные заслуги перед государством за последние пять лет, предшествующие дате внесения представления о награждении, — говорится в указе.

В документе сказано, что представлять кандидатов к награде могут руководители федеральных государственных органов или высшие должностные лица, которые должны будут указать в соответствующем документе сведения о производственных, научных или иных достижениях коллективов. Награждать знаком «За успехи в труде» планируется один раз в год, накануне Праздника Весны и Труда 1 Мая, при этом ежегодно получить такую награду могут не более пяти коллективов.

Ранее Путин учредил новые госнаграды для деятелей культуры: орден «За заслуги в культуре и искусстве» и медаль «За труды в культуре и искусстве».