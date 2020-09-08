Путин требует вводить социальные объекты в Тулуне строго по графику

https://static.news.ru/photo/7b02156c-f1c3-11ea-8794-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Восстановительные работы после прошлогоднего паводка в Иркутской области необходимо завершить в полном объёме, несмотря на изначальное отставание по графику, заявил глава РФ Владимир Путин во время телемоста с Тулуном.

Средства из федерального бюджета, а всего это более 27 млрд рублей, выделены своевременно. Вместе с тем первоначально было допущено серьёзное отставание темпов восстановления, об этом мы неоднократно говорили, в том числе и посещая Иркутскую область, — цитирует политика ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что некоторые объекты уже готовы — 1 сентября 2020 года возобновила работу школа на 1275 мест, восстановили внешний облик центральной улицы, привели в порядок новое инфекционное отделение горбольницы, о чём ранее просили жители, а в Нижнеудинске капитально отремонтировали районную поликлинику. Президент отметил, что все объекты являются необходимыми для нормальной жизни людей. Путин также потребовал вводить в эксплуатацию социальные учреждения строго по графику.

Летом 2019 года в Иркутской области в результате двух разрушительных паводков погибли 26 человек, в 135 населённых пунктах были подтоплены 11 тысяч домов, 1,3 тысячи зданий смыло потоком воды, около 7 тысяч строений признали подлежащими сносу. Среди населённых пунктов сильнее всего пострадал город Тулун. Глава государства в июне – сентябре прошлого года трижды посещал Иркутскую область в связи с паводками, в том числе дважды приезжал в Тулун.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин собирается выяснить во время телемоста с Иркутской областью, как в регионе идёт ликвидация последствий прошлогоднего паводка в Тулуне. Политик попросил отчитаться по выплатам компенсаций пострадавшим.