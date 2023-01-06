Путин традиционно посетит богослужение в рождественскую ночь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин по традиции в рождественскую ночь посетит богослужение, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Куда именно отправится президент в этот раз, Песков не стал уточнять.

Как правило, Путин отправляется в один из российских регионов на службу в храм. Чаще всего президент встречал рождество в Ново-Огарево в Подмосковье.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался от рождественского перемирия, которое объявила Россия. Он назвал это прикрытием для усиления российских позиций. Он также добавил, что Россия намерена использует перемирие для передышки, чтобы потом продолжить боевые действия с новыми силам.

До этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал власти РФ и Украины установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Он объяснил это тем, что православные люди должны иметь возможность посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова.

Центр погоды «Фобос» ранее сообщал, что на Рождество в Москве ударят сильные морозы. Специалисты отметили, что днем 7 января в столице похолодает до минус 20 градусов. Ночью температура воздуха опустится еще ниже — столбики термометров будут показывать до 30 градусов мороза.