Путин связал буллинг с манерами поведения, навязанными соцсетями

Драки и издевательства школьников друг над другом связаны с западными ценностями и навязанными часто соцсетями. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Вот этот буллинг, как вы сказали, продвижение в наш социум западной культуры, хотя это к культуре не имеет никакого отношения, — сказал Путин.

По его словам, буллинг — это такие поведения, навязанные часто соцсетями.

Путин добавил, что в западных парламентах активно обсуждаются вопросы влияния международных платформ на формирование сознания подрастающего поколения. Он предложил последовать их примеру.

Ранее зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил, что победить буллинг с помощью ужесточения наказаний не получится, к тому же российские дети до определённого возраста не подлежат уголовной ответственности. Он добавил, что вводить уголовное наказание за буллинг можно, но только в тех случаях, когда издевательства привели к действительно плачевным последствиям. По его мнению, основной причиной «публичного насилия в учебных заведениях» является «жёсткость» окружающей и информационной среды.

Смолин считает, что обстановку в школах можно сделать добрее при помощи уроков доброты.