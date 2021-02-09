Путин: судебная система РФ адаптировалась к новым условиям на фоне COVID-19

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Судебная система РФ сумела адаптироваться к новым условиям, связанным с пандемией, заявил президент России Владимир Путин во время ежегодного совещания российских судей. Мероприятие проходит в режиме видеосвязи. Он добавил, что качество работы инстанций в РФ в 2020-м, несмотря на возросшую нагрузку, удалось сохранить на одном из лидирующих в Совете Европы уровне. Лидер отметил, что судебная система страны постоянно развивается.

Вызывает огромное уважение, что судебная система нашей страны в тяжёлый период распространения инфекции не перешла в режим торможения. А в некоторых странах так и было: до 50% дел было перенесено на гораздо более поздние сроки. Наша система, напротив, действовала без перебоев, — заявил руководитель государства.

На совещании судей традиционно обсуждаются итоги работы за минувший год и задачи на наступивший год. Песков отметил, что российская судебная система в 2020 году столкнулась с беспрецедентными сложностями, будучи вынужденной функционировать в условиях пандемии коронавируса.

Накануне стало известно, что следователи Новосибирска начали проверку информации о проблемах с выплатой зарплаты местным учёным. На проблему президенту Владимиру Путину днём ранее пожаловалась сотрудник Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, писал NEWS.ru.

Диалог произошёл в ходе заседания Совета по науке и образованию. Лауреат премии президента в области науки и инноваций для молодых учёных за 2020 год рассказала, что получает 25 тысяч рублей и при этом с начала года ей положена надбавка в шесть тысяч.