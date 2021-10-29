Путин: средняя температура в России растёт быстрее общемировой

Президент России Владимир Путин, выступая на саммите G20 в режиме видеоконференции, заявил, что средняя температура на территории РФ растёт быстрее общемировой. За 10 лет она выросла на полградуса.

При этом глава государства сообщил, что Россия, по экспертным оценкам, входит в число лидеров глобальной декарбонизации. Путин также отметил, что сокращать выбросы парниковых газов недостаточно, нужно наращивать их поглощение. У России для этого есть большой потенциал, считает президент.

Отмечу, что и среднегодовая температура в России растет быстрее общемировой более чем в 2,5 раза. За 10 лет она увеличилась более чем на полградуса, — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что Россия выполняет все международные обязательства по климату. Страна активно и инициативно участвует в международных усилиях по сохранению окружающей среды.

Ранее сообщалось, что Россию ожидают климатические изменения и вызванные ими потоки мигрантов. До конца года правительство подготовит 10 соответствующих планов адаптации к этим переменам. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

По её словам, для минимизации уязвимости населения и экономики в связи с изменениями климата необходимо создать национальную систему управления климатическими рисками.