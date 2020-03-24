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Коллектив больницы в столичном посёлке Коммунарка, где лечатся пациенты с подозрением на коронавирус нового типа (COVID-19), работает качественно и слаженно, считает глава РФ Владимир Путин.

Я посмотрел, как они [сотрудники больницы] трудятся, все на боевых постах. Все работают, как часики, хорошие и слаженные, — цитирует лидера ТАСС.

Лидер осмотрел место строительства будущей клиники для больных коронавирусной инфекцией. Накануне президент также провёл совещание с участием мэра столицы Сергея Собянина. Главной темой стала ситуация с COVID-19. В обсуждениях приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 387 тысяч человек. Жертвами недуга стали около 16,7 тысяч, выздоровели более 101 тысячи. В России зарегистрировано 495 случаев инфицирования. Выздоровели 22 гражданина РФ. За последние сутки заболели 57 жителей страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что народный артист Лев Лещенко попал в больницу с подозрением на коронавирус. Его и его супругу Ирину доставили в медцентр в Коммунарке, куда свозят всех больных COVID-19. Анализ пока не подтвердил заражение, однако врачи диагностировали у певца двустороннее воспаление лёгких.