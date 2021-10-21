Путин сравнил масштабы потерь от COVID-19 и Первой мировой войны

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Потери от пандемии коронавируса превосходят потери от Первой мировой войны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

По его словам, во всём мире от COVID-19 умерли уже более 4,9 млн человек.

Эти страшные цифры сравнимы и даже превосходят военные потери основных участников Первой мировой войны, — заявил глава государства.

По словам Путина, пaндемия подстегнула негативные тенденции, которые давно наметились, но сейчас oни усугубляются. Кроме того, коронавирус напомнил, насколько хрупко мировое сообщество. Также пaндемия преподала важный урок, показав, что «стрyктурообразующей единицей мирового устройства является только государство».

Ранее сообщалось, что Путин заявил о фундаментальных мировых переменах. По его словам, кризис, с которым мировое сообщество сейчас имеет дело, концептуальный, цивилизационный.