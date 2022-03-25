Путин сравнил атаки на русскую культуру на Западе с действиями нацистов

Президент России Владимир Путин сравнил атаки на русскую культуру, которые сейчас происходят на Западе, с действиями нацистов в гитлеровской Германии, передаёт ТАСС. Он напомнил, что из концертных афиш «вымарывают» русских композиторов — Чайковского, Шостаковича и Рахманинова, также запрещаются русские писатели и их книги.

В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии, и мы хорошо знаем и помним из кадров кинохроники, как сжигаются книги прямо на площадях. Представить такое в нашей стране невозможно. Застрахованы мы от этого благодаря отечественной культуре, — сказал президент.

По словам Путина, пресловутая «культура отмены» в западных странах превратилась в отмену культуры. Он пояснил, что на Западе при полном попустительстве, а иногда и поощрении правящих элит сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, русский народ.

Ранее президент возмутился искажением Голливудом истории Второй мировой войны. По его словам, в Голливуде раз за разом выходят фильмы, в которых единственными победителями нацизма называются США, при этом решающий вклад Красной армии просто отменяется.