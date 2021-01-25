Путин сравнил акции 23 января со штурмом Капитолия в США

https://static.news.ru/photo/ea6e5bce-5f12-11eb-bb9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал прошедшие в стране 23 января акции протеста. Он вспомнил о штурме Капитолия в Соединённых Штатах и расстреле российского парламента в 1993 году.

Всё можно делать, но не выходя за рамки закона. Смотрите, что в Штатах произошло: толпа захватила парламент. У нас был момент, когда стреляли по парламенту в центре Москвы, — молодые люди этого даже не знают. Стреляли из танков, прямо, прямой наводкой по зданию парламента. И это было не так давно, — сказал он в ходе общения со студентами.

По его словам, молодые люди не помнят о событиях в России в 1993 году. Для них это такое же событие, как и война 1812 года.

Так далеко, они даже не чувствуют этого ничего. Но люди повзрослее должны это знать, должны помнить. И ни в коем случае — особенно ответственные люди — ни в коем случае этого не должны допускать, — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что после захвата Капитолия ФБР пообещало его участникам наказание за внутренний терроризм — они могут получить от 15 до 25 лет лишения свободы.

Они же ведь тоже вышли с политическими лозунгами. Но за рамками закона. Почему у нас за рамками закона должно быть всё разрешено? Нет, — заключил Путин.

Трансляция общения главы государства с учениками вузов проходила в эфире телеканала «Россия 24».

23 января во многих городах России прошли акции в поддержку Алексея Навального. Глава сети штабов политика утверждает, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом) оценил численность протестующих в Москве в 50 тысяч человек, в МВД говорят о четырёх тысячах.

По последним данным «ОВД-Инфо», на акциях протеста были задержаны более 3,3 тысячи человек, в том числе 1320 в Москве и 490 в Санкт-Петербурге. По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, в числе задержанных около 300 несовершеннолетних, самому младшему из которых девять лет.

Как писал NEWS.ru, по итогам протестов возбуждено 23 уголовных дела. Это статьи за насилие в отношении представителей власти, перекрытие дорог, хулиганство, призывы к массовым беспорядкам, вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность и даже за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Кроме этого, власти обещали провести проверки в отношении сотрудников ОМОНа, которые избивали митингующих или случайных прохожих.