Путин спрогнозировал улучшение ситуации по COVID-19 в ближайшие полгода

https://static.news.ru/photo/52128748-4062-11eb-91ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции спрогнозировал сроки улучшения эпидемической ситуации в стране.

По мнению главы государства, в течение шести месяцев ситуация с коронавирусом в РФ должна измениться к лучшему.

Ранее, отвечая на вопросы журналистов, Путин заявил, что во время пандемии российская медицина показала свою эффективность, превзойдя зарубежные системы здравоохранения. Президент отметил, что России удалось выиграть время оперативной реакцией на распространение коронавируса в Китае.

Путин сообщил, что на модернизацию первичного звена здравоохранения государство направит 550 млрд рублей бюджетных средств. Президент также обратил внимание на важность обеспечения доступа к медицинским услугам для всех без исключения категорий граждан.

Кроме того, как писал NEWS.ru, Путин похвалил качество российской вакцины от коронавируса. Но главная проблема, по мнению президента, заключается в том, что до сих пор не хватает производственных мощностей для её производства. Он добавил, что положительно оценивает перспективу производства препарата на производственных мощностях других государств. Таким образом российская вакцина получит распространение за рубежом за счёт тех стран, которые в ней заинтересованы.