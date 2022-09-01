Путин спел гимн России вместе с калининградскими школьниками

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин спел государственный гимн вместе с подростками после завершения открытого урока для школьников в Калининграде. Видео опубликовал Telegram-канал Zvezdanews.

Во время неформального общения школьники просили российского лидера расписаться у них в блокнотах, приглашали в свои школы и даже «дать пять».

Ранее в ходе вышеуказанного мероприятия один из молодых участников попросил президента пожать ему руку, чтобы передать это рукопожатие своему отцу, как подарок на День рождения. Юноша подчеркнул, что отец очень уважает главу государства и решил, что это будет хороший подарок для главы семейства. Путин согласился и пожал руку подростка.

Ранее глава российского государства во время этой встречи рассказал подрастающим участникам мероприятия, что международному научному сообществу без России будет трудно заниматься развитием глобальных проектов, в том числе в космической сфере.