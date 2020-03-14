Президент Владимир Путин подписал новое распоряжение, направленное на борьбу с коронавирусом. Документ предусматривает создание профильной рабочей группы в Госсовете.
Она будет состоять из 19 человек, среди которых вице-премьер Татьяна Голикова, первый вице-премьер Андрей Белоусов и несколько министров. Возглавит рабочую группу мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает пресс-служба Кремля.
Как писал NEWS.ru, в России подтверждено 63 случая заражения коронавирусом COVID-19. Более двух третей заражённых — жители Москвы и области, недавно вернувшиеся из-за границы.
Число заражённых в мире превысило 157 тысяч человек.
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