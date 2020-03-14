https://static.news.ru/photo/609ec1ea-66ed-11ea-83bc-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин подписал новое распоряжение, направленное на борьбу с коронавирусом. Документ предусматривает создание профильной рабочей группы в Госсовете.

Она будет состоять из 19 человек, среди которых вице-премьер Татьяна Голикова, первый вице-премьер Андрей Белоусов и несколько министров. Возглавит рабочую группу мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает пресс-служба Кремля.

Как писал NEWS.ru, в России подтверждено 63 случая заражения коронавирусом COVID-19. Более двух третей заражённых — жители Москвы и области, недавно вернувшиеся из-за границы.

Число заражённых в мире превысило 157 тысяч человек.