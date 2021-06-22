Директор ФСБ: террористы вербуют молодёжь в компьютерных играх

Директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что террористы вербуют молодёжь в свои группировки с помощью чатов в компьютерных играх. Кроме того, экстремисты создают копии игр с имитацией терактов. Об этом директор ФСБ рассказал на открытии IX Московской конференции по международной безопасности.

В особой группе риска молодёжь, психологическая обработка которой ведётся в социальных сетях и игровых чатах популярных многопользовательских компьютерных игр, — сказал Бортников.

Он также заметил, что исламистские группировки вышли уже на такой уровень, что создают клоны подобных игр с возможностью устроить теракт в интернет-пространстве. Тем самым террористы вовлекают своих потенциальных сторонников в соответствующие игровые ситуации и влияют на их мировоззрение.

Ранее президент России Владимир Путин перечислил угрозы мировой безопасности. По его словам, существуют риск распространения оружия массового уничтожения, к угрозам также относится терроризм, киберпреступность и наркобизнес.