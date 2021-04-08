Путин призвал ФАС разобраться с существенным ростом цен на жильё в РФ

Цены на жильё в России выросли в среднем на 12%, и с этим должна разобраться Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на совещании по исполнению посланий Федеральному собранию 2019-го и 2020 года.
Это не просто рост цен, это существенный рост. <...> Надо посмотреть на эту проблему с точки зрения ФАС. Надо посмотреть, что происходит, — сказал глава государства.
Путин отметил, что, хотя средний рост цен составил 12%, в отдельных регионах он достигал 30%. И с этой проблемой необходимо разбираться. По его словам, создание дополнительного предложения на рынке жилищного строительства поможет в этой ситуации.
Как ранее писал NEWS.ru, российский лидер анонсировал тематику предстоящего послания Федеральному собранию. По словам Путина, в нём будут традиционно обозначены ориентиры социально-экономического развития страны.
Оглашение послания президента Федеральному собранию намечено на 21 апреля. Место проведения мероприятия пока не обнародовано.