Путин призвал ФАС разобраться с существенным ростом цен на жильё в РФ

https://static.news.ru/photo/ba1825c6-986b-11eb-a398-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на жильё в России выросли в среднем на 12%, и с этим должна разобраться Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на совещании по исполнению посланий Федеральному собранию 2019-го и 2020 года.

Это не просто рост цен, это существенный рост. <...> Надо посмотреть на эту проблему с точки зрения ФАС. Надо посмотреть, что происходит, — сказал глава государства.

Путин отметил, что, хотя средний рост цен составил 12%, в отдельных регионах он достигал 30%. И с этой проблемой необходимо разбираться. По его словам, создание дополнительного предложения на рынке жилищного строительства поможет в этой ситуации.

Как ранее писал NEWS.ru, российский лидер анонсировал тематику предстоящего послания Федеральному собранию. По словам Путина, в нём будут традиционно обозначены ориентиры социально-экономического развития страны.

Оглашение послания президента Федеральному собранию намечено на 21 апреля. Место проведения мероприятия пока не обнародовано.